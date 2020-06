وزيرة التعاون الدولى تكشف عدد المشروعات التي تم تمويلها من المنحة السعودية

Sent from Yahoo Mail on Android





-----





أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تمويل 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، ساهمت في خلق حوالى ١٢ الف فرصة عمل.









جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس مع لجنة إدارة المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تم تشكيلها عام 2013 ويرأسها المهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي وغدير حجازي مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري.









وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية فى مصر، حيث ساهمت مشاريع المنحة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات المنحة السعودية عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.









وذكرت الوزيرة، أن كل مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في اطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.









وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى نظرا لدوره فى دعم الأمن الغذائى للمواطنين، خاصة فى ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط عن أنه تم خلال الإجتماع الاتفاق على الاعداد لعقد اجتماع للجنة إدارة المنحة السعودية خلال المرحلة المقبلة، مع الاخذ بالاعتبار أن تركز المنحة في تمويلاتها المستقبلية على المشروعات الصغيرة والشركات المبتكرة فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر.









من جانبه أكد المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تعظيم مشروعات المنحة السعودية فى مصر في ظل الدور الذي تلعبه المنحة فى تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.









يشار إلى أن ابرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر.





ومن ابرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.