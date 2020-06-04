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"مش قد الهوى" لـ شيرين تحصد 6 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حصدت أغنية "مش قد االهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 6 ملايين مشاهدة، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بفترة.

أغنية "مش قد الهوى"، من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان وفواصل موسيقية محمد رحيم، ومن توزيع أحمد إبراهيم، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ أولى ايام من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:"قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نساي" وتضمن مجموعة كبيرة من الأغاني منهم اغنية "حبة جنة والكدابين وكلام عنيه".

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