عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

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حصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على عرض من أحد الأندية الصينية للتوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، يمتلك عرض مغري من أندية القمة في الصين للرحيل إلى صفوفه بالموسم الجديد.



وأضاف المصدر: "العرض الذي تلقاه اللاعب مغري للنادي من الناحية المادية، وسيتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني لحسم أمره مستقبلاً".



وتابع: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق، خاصةً اللاعب النيجيري الذي يعد واحد من أركانه الأساسية".



ومن المقرر أن ينتهي عقد أجايي مع النادي الأهلي، في عام 2023 المقبل، ويستعد مع فريقه حاليًا لاستئناف مسابقة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.