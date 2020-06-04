صديق مقرب من المصور اليمني نبيل القعيطي يكشف لــ"الفجر" ما وراء اغتياله

كشف "حسين حنشي"رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء ورئيس تحرير صحيفة المرصد التي يعمل بها الشهيد نبيل القعيطي مصوراً، وأحد المقربين من المصور اليمني |نبيل القعيطي" والذي تم اغتياله امس.









قال حنشي في تصريحات خاصة لــ "الفجر"" في الثاني من يونيو الساعة ١١ صباحا في ضاحية دار سعد صحي (نبيل) من النوم وتغسل وتجهز للخروج والغداء مع اصدقاء ثم الجلوس معهم حتى المغرب كالعادة خصوصا وهو وحيدا بالبيت بعد أن أرسل زوجته واولاده إلى منطقة بعيدة عن عدن خوفا على زوجته التي تدخلشهرها الأخير من الحمل من مرض كورونا المنتشر بعدن خصوصا وهو يخرج كثير من البيت ويخاف ان ينقل لها المرض .













ارسل نبيل رسالة لصديقة مراد يقول له :"اين انت بعد ربع ساعة ساكون عندك نتغدا ونجلس معا" وحدد له مراد مكانه وخرج نبيل وأمام باب منزله وبعد أن وصل إلى سيارته وبينما كان يهم بفتحها اقتربت منه سيارة فيها مسلحين أطلقوا عليه وابل من الرصاص في راسه واجزاءمتفرقة من جسده النحيل وهربوا سارع اشقاء له بنقله الى مستشفى منظمة اطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة .













انتشر خبر استشهاد نبيل فقلبت الدنيا راسا على عقب وسط صدمة تجتاح وسائل الاعلام ووسائل التواصل والشخصيات العامة وقيادة المجلس الانتقالي ونقابة الصحفيين ووكالة الانباء الفرنسية وصحف غربية وعربية وانتشر الامن واعلن الكل الحداد ..فمن هو نبيل ؟









نبيل قصة نجاح ورمز لقضية !









يقول "حسين حنشي" يعد نبيل حسن عمر صالح القعيطي قصة نجاح معبرة عن الكفاح في زمن القمع والتعتيم فالشاب المتحدر من اسرة محدودة الدخل والذي لميكمل الثانوية وكان يعمل منذ طفولته في حل لتشليح السيارات يملكه شخصيا عندما استشهد وبعمر (٣٤) كان قد حصل على ارفع جائزة دولية في مجال الشجاعة الصحفية للتصوير في الحروب وعمل لدى اكبر وكالات الصحافة في العالم واكثر القنوات انتشارا ونال جوائزوتكريم الاهم صنع حبًا شعبيا جارفا وساهم في التعريف بقضية كان له الدور الابرز فيها اعلاميا هي قضية الجنوب ، نبيل استشهد بعد ان صنع تاريخا مهنيا مشرفا كمصور حربي ومصور لوكالة الصحافة الفرنسية وقنوات محلية وعربية ومن اجل ذلك:









- كرم من قبل مؤسسة المراسل ضمن أفضل عشرة إعلاميين غطو الحرب 2015









- كرم من قبل نادي عدن للإعلام 2016









- كرم من قبل محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي 2016









- كرم من قبل الصليب الأحمر الدولي 2016









- كرم من قبل الهلال الأحمر اليمني 2016









- كرم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي 2017









- كرم من قبل الوكالة الفرنسية بمناسبة تأهله إلى المرحلة النهائية لجائزة روري بيك العالمية لعام 2015









- كرم من قبل الوكالة الفرنسية بجائزة عينية نتيجة ترشح فيلم معركة عدن إلى المرحلة النهائية لجائزة روري بيك لأفضل مصورين الفيديو فيالعالم 2016





بداياته :





- بدأ نشاطه الإعلامي مصوراً في صفوف الحراك الجنوبي السلمي بعد أشهر من انطلاقة حركة الاحتجاجات الجنوبية في يوليو 2007.









- أول وسائل إعلامية تنشر للقعيطي كانت صحيفة الأيام، وقناة عدن لايف في 2008.













- غطى القعيطي جميع فعاليات الحراك الجنوبي السلمي منذ الانطلاقة منتصف 2007 وحتى حرب مارس 2015 وكان يوزع تغطياته لمعظموسائل الإعلام المحلية والدولية بدون مقابل مادي وبهدف نقل وإيصال القضية الجنوبية للرأي العام .













- خلال سنوات الحراك الجنوبي السلمي وثق القعيطي جميع الفعاليات والاعتصامات والمسيرات في عدن والمحافظات الجنوبية المجاورةوكان يقوم بنشر الاخبار في مواقع وصحف محلية جنوبية وغيرها كما وثق جميع الانتهاكات والمجازر والاعتداءات خلال 8 سنوات من النضال الجنوبي السلمي .













- بدأ القعيطي ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وغيرها في العام 2010 وكان عمله يتناول الأحداث والقضايابشكل عام إجتماعية سياسية عسكرية اقتصادية وغيرها.









- في السنوات الأخيرة نشط الإعلامي القعيطي بشكل مكثف في شبكات التواصل الإجتماعي يوتيوب فيس بوك اضافة إلى المواقعوالصحف المحلية.













- عمل مصور فيديو لدى قناة سكاي نيوز عربية بداية مارس 2015 كما عمل لدى قناة العربية والحدث.













- عمل مصور فيديو متعاقد للوكالة الفرنسية فرانس برس منذ مطلع 2015م واستمر في عمله لمدة 5 أعوام حتى تاريخ اغتياله 2 يونيو 2020 .









- وثق القعيطي جرائم حرب مارس 2015 التي شنتها ميليشيا الحوثيين وصالح على عدن والجنوب.













- وثق مأساة النزوح والمجاعة في الضالع ولحج والحديدة وأبين ومارب وتعز وغيرها.













- وثق جميع جرائم الجماعات الإرهابية في عدن ما بعد التحرير.













- كان للمصور الشهيد نبيل القعيطي دوره الكبير في تغطية الحرب على الجنوب منذ 2015 وحتى تاريخ استشهاده 2 يونيو 2020.









- وثق الشهيد القعيطي الدمار الذي لحق بعدن وسير المعارك وتحرير المحافظات الجنوبية.









- رافق الشهيد المقاومة الجنوبية خطوة بخطوة في معارك تحرير عدن ولحج وأبين، كان عدسة الحرب وموثقها عسكرياً وإنسانياً.









- كان القعيطي من أكبر المصورين الحربين الذين وثقوا الحرب الأخيرة في أبين خلال 2020 وكان صوت القوات الجنوبية.





من قتل النبيل ؟:





من خلال القضية التي يحملها نبيل (قضية الجنوب ) وخصومها وخصومه وعلى راسهم جماعة (الاخوان المسلمين ) المتمثلة في حزب الاصلاح الذي يسيطر على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يمكن تبين خصوم نبيل لاسيما واعلام هذه الجماعة يمارس حربا ضد نبيلبشكل علنيا مستهدف عمله المحترف في وكالة الانباء الفرنسية ومستهدفا حتى اسرته كما تلقى تهديدات على مدى عمله من قيادات فيالحزب والجماعة .













قبل أسابيع قام التنظيم الدولي الاخوان المسلمين بحملة ضد نبيل تستهدف فصله من عمله في وكالة الانباء الفرنسية ودشنت حملة اعلامية بعدة لغات من نشطاء الجماعة ضد نبيل كما قام مراسلين للوكالة في اسطنبول والدوحة بتقديم شكوى لادارة الوكالة ان عمل نبيل يضره مكونه غير محايد وهو ما نشر عنه نبيل واصدقائه بالصور عن تلك الحملة وتعهد نبيل بعدم المساومة على توجهه كداعم لقضية الجنوب قائلا:اخباري وصوري التي ارسلها للوكالة محترفة ومحايدة اما صفحاتي الشخصية التي اضع فيها رايي حول القضية التي اؤمن بها فليستملك لاحد ..وقد تفهمت ادارة وكالة الانباء الفرنسية وجهة نظر نبيل ...لكن بعد ايام استشهد نبيل فصفاه خصومه جسديا بعد فشل تصفيته معنويا .













لم تنسى جماعة الاخوان لنبيل كونه في مقدمة صفوف القوات الجنوبية التي تقاتل مليشيات اخوانية في محافظة ابين شرق عدن حيث ينسف القعيطي عبر فيديوهات مباشرة زيف اعلام الجماعة الذي يتحدث عن تقدم لمليشياتها في محاولة لاسقاط المدن اعلاميا غير انالشاب الذي يحمل كاميرته بيده افشل كل ذلك .













صدرت أخبار أن امن عدن عن القبض على المجموعة التي قلت نبيل كما نشرت صور للسفارة المستخدمة في العملية اخذت من كاميراتمراقبة لمدخل منزل نبيل غير ان لا شيء رسمي حتى الان وسط شماتة من اعلام جماعة الاخوان واحاديث حتى من اعلام غربي عناستهداف الجماعة لنبيل قبل استشهاده .













ردود افعال :





تعددت ردود الافعال حول استشهاد نبيل وشملت كيانات سياسية ووسائل اعلام دولية ومحلية ومنظمات صحفية وحقوقية وانسانية والافالنشطاء .













ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن المصور الشاب واستهداف جماعة الاخوان له وجاء في مضمونه













(صحيفة الجاردين البريطانية:اغتيال الصحفي نبيل القعيطي بعدن بعد اتهامات كثيرة وجهت له من أعضاء حزب الإصلاح ، وهو كتلة مرتبطة بالإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية ، بأنه يدعم استقلال الجنوب ويؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي واتهموه أيضًا بتمويل من الإمارات)













اما مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل تشتويند فقد قال في تقرير نشرته الوكالة :إننا مصدومون لجريمة قتل صحافي شجاع يقومبعمله على الرغم من كل التهديدات والترهيب.









ساعد نبيل، من خلال عمله مع وكالة فرانس برس خلال السنوات الماضية، بإظهار حقيقة النزاع اليمني المروع. وكانت نوعية عمله مقدرة على نطاق واسع.)

















الاتحاد الدولي للصحفيين أدلى بدلوه وقال في بيان: نضم صوتنا لنقابة الصحفيين اليمنيين في نعي مقتل المصور الصحفي نبيل حسنالقعيطي ومطالبة السلطات بسرعة التحقيق والكشف عن الجناة وإحالتهم إلى الجهات القضائية.













قتل نبيل هو اخر اعتداء على الصحفيين في اليمن، حيث يواجه الإعلاميون عقوبة الإعدام، ويتعرضون للاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، وقد دعا الاتحاد الدولي للصحفيين مرارًا وتكرارًا جميع الأطراف المتحاربة إلى التوقف عن استهداف الصحفيين وعدم الزج بهمفي صراعات الحرب .)









مؤسسة الصحافة الإنسانية العاملة في اليمن نعت المصور القعيطي في بيان جاء في جزء منه :( تُعبّر مؤسسة الصحافة الانسانية (HJF) عن حزنها العميق، وهي تنعي الصحفي نبيل القعيطي مصور وكالة فرانس برس في اليمن والذياغتاله مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 أمام منزله في مديرية دار سعد بمدينة عدن - جنوب اليمن .













كان نبيل القعيطي من المتعاونين لدى مؤسسة الصحافة الإنسانية، وواحداً من أهم المصورين الصحفيين ممن كان لهم دور كبير ومؤثر فينقل كل تفاصيل ما مر به اليمن من حروب وأوضاع مأساوية منذ العام 2015م وحتى اليوم.)









وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدين له نبيل بالولاء السياسي قد نعى الشهيد في بيان دعا فيه لمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين في تحقيق دولي بشان مقتله وقال فيه : (بحزنٍ وألمٍ عميقين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى شعبنا ، استشهاد المصور الحربي العالمي نبيل حسن القعيطي ، في عمليةإرهابية غادرة ظهر يومنا هذا الثلاثاء أمام منزله في مديرية دار سعد بالعاصمة الجنوبية عدن.









إن المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهو يؤكد فداحة الخسارة والمصاب التي منيت بها الصحافة الجنوبية والدولية برحيل هذا الفارس ، فإنه يدعو إلى مساهمة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب معه في إجراء تحقيق شفاف يكشف خيوط هذه الجريمة ومن يقف خلفهاويقدم مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.)









كما وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن والجنوب تحديدا باخبار الحادثة والمصور ووصل هشتاج باسمه الى الترند وسط غضبكبير ومطالبة بسرعة ضبط الجناة والقصاص وشاركت وسائل الاعلام المحلية والشخصيات العامة في الحديث عن المصور الشاب المحبوبمن الجميع .









معلومات خاصة :













ويكمل:زادت في الفترة الاخيرة تهديدات الجماعة للعزيز نبيل بطرق مباشره عبر الرسائل من حسابات معرفة يملكها مقربين من وزارء هم اعضاء في جماعة الاخوان وغير مباشره عبر اتصالات تتضمن تحذيرات وكانها تتبنى الخوف عليه وكان يعلم انه مستهدف منهم باي لحظة .













ويردف :قبل اشهر اضطر نبيل للنزول في بدروم فندق مجاور لمنزله عندما سيطرت الجماعة على المنطقة التي يقع فيها منزله لساعات قبل انتنتصر عليها قوات جنوبية كما وخرج من المنطقة لفترة طويلة حتى استقرت الاوضاع هناك .













ويختتم: ولأول مرة ننشر هذه المعلومات حيث سبق قبل عام عندما كانت قوات عسكرية لجماعة الاخوان لاتزال تسيطر على جزء من عدنوليست فقط خلايا اشتبه نبيل في شاب على دراجة نارية منتظر امام منزله ثم ترك الدراجة وابتعد فاتصل نبيل بقوات الامن التي انت لتجد الدارجة معدة للانفجار وتم ضبط الشاب ولا يزال في السجن من حينها .