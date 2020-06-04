بسمة بوسيل تنضم لعالم التيك التوك لأول مرة.. فما علاقة دنيا سمير غانم؟

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أنضمت لأول مره بسمة بوسيل، زوجة نجم الجيل تامر حسني، إلى عالم التيك توك، وشاركت جمهورها، بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق "تيك توك".



وظهرت بسمة، خلال مقطع الفيديو متقمصة شخصية الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "في لالاند" بجملة:"انا شخصية صعبة المنال مش أي حد ارتبط بيه".



وعلقت بوسيل، على مقطع الفيديو قائلة:"أول تيك توك".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور خبيرة التجميل المغربية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة قوي ربنا يحفظك" وأضاف آخر"قمر وروحك حلوة ماشاءالله عليكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أجمل واحده في العالم".