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لكزس تشوقنا للجيل الجديد "IS 2021" وتعلن موعد الكشف (صورة)

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:12 ص
شعار لكزس - صورة أرشيفية
شعار لكزس - صورة أرشيفية
نشرت شركة لكزس أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS موديل 2021 والتي ستكشف عنها في 9 يونيو القادم.

ولم تظهر لكزس IS لم في أي صور تجسسية مسبقًا، لذا فهذه تعتبر أول نظرة على السيارة والتي أظهرت بأنها ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة، كما أنها ستبدو أكثر رياضية مع توقعات أيضًا بحصولها على مقصورة داخلية فخمة و مزودة بالعديد من التقنيات العصرية.

ومن الجاني الميكانيكي، فقد ذكرت تقارير استخدام لكزس IS محرك V8 في فئة IS 500، ولكن لا ندري ما إذا كان محرك 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي أم محرك ثنائي التيربو.
لكزس تشوقنا للجيل الجديد "IS 2021" وتعلن موعد الكشف (صورة)
لكزس تشوقنا للجيل الجديد "IS 2021" وتعلن موعد الكشف (صورة)

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