لكزس تشوقنا للجيل الجديد "IS 2021" وتعلن موعد الكشف (صورة)

نشرت شركة لكزس أول صورة تشويقية للجيل الجديد من IS موديل 2021 والتي ستكشف عنها في 9 يونيو القادم.





ولم تظهر لكزس IS لم في أي صور تجسسية مسبقًا، لذا فهذه تعتبر أول نظرة على السيارة والتي أظهرت بأنها ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة، كما أنها ستبدو أكثر رياضية مع توقعات أيضًا بحصولها على مقصورة داخلية فخمة و مزودة بالعديد من التقنيات العصرية.



