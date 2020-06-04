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"بول دانو" يعد المشاهدين بسيناريو قوي لفيلم "the Batman"

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
في حوار جديد له مع موقع "زا بلاي ليست"، تحدث النجم الشام بول دانو عن دوره في فيلم the Batman الجديد المرتقب.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بول، وعد المشاهدين، بسيناريو قوي، لم يكن هو نفسه يتوقعه، للفيلم الذي يعيد شخصية الرجل الوطواط للشاشة الفضية.

ويشارك بول في بطولة الفيلم بشخصية الشرير "رجل الألغاز" المعروفة باسم The Riddler، في مواجهة روبيرت باتينسون الذي يرتدي عبائة الوطواط خلفا لـ بن أفليك.

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