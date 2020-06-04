طرح أغنية جديدة من فيلم أميتاب بتشان الجديد بعنوان Madari Ka Bandar



ونقل موقع "إنديا توداي"، الأغنية الجديدة التي أعلن عنها بعنوان Madari Ka Bandar، وتقدم عبر مجرياتها العديد من الإشارات لمجريات احداث الفيلم.



ويعتبر فيلم النجم أميتاب باتشان الجديد من أوائل الافلام التي طرحت للعرض أون لاين في ظل غلق صالات العرض السينمائية بالولايات المتحدة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.



طرحت شركة الإنتاج السينمائي الهندية zee، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية جديدة من فيلم النجم أميتاب باتشان والنجم الشاب أيشومان كورانا Gulabo Sitabo.