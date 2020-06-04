Advertisements

تدريب إضافي لـ"ميسي" في برشلونة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:37 ص
ميسي
ميسي
وكالات

تدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل فردي خارج نطاق التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الإسباني، من دون معاناته من أي إصابة بحسب مصادر داخل النادي الكاتالوني.

 

وأضافت المصادر أن ميسي "توجه إلى مقر التدريبات وقام بتمرين مختلف"، مشيرة إلى أن الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً "لا يعاني من أي مشكلة".

 

وبحسب الصحف الإسبانية، بقي ميسي في قاعة التدريبات من أجل اتباع برنامج وضعه له خصيصاً الجهاز الفني لبرشلونة.

 

أما صحيفة آس، فقد أشارت إلى أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة إلى أنه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لإصابته في هذا المكان.

 

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتين منح راحة للاعبيه ليوم واحد الخميس على أن يعودوا إلى التمارين الجمعة.

 

وسيعاود الدوري الإسباني الذي توقف منتصف مارس نشاطه في 11 يونيو الحالي بمباراة "ديربي" الأندلس بين إشبيلية وبيتيس.

 

أما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري بقارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفاً على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

كواليس تجديد برشلونة لـ فالفيردي

ميسي يطالب برشلونة بعودة المرعب وبيع المستهتر

ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونة

موندو ديبورتيفو: برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي

مفاجأة من ميسي للاعبي برشلونة

عاجل.. إصابة ليونيل ميسي في برشلونة وغيابه عن جولة أمريكا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين