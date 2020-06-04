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10 معلومات عن آري بابل صفقة الزمالك الجديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:59 ص
بابل
بابل
علي خلاف

اقترب مسئولو نادي الزمالك من الإعلان عن صفقة آري بابللاعب أول أغسطس الأنجولى، كأول صفقات الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الجانب الهجومى.

 

تعاقد الزمالك مع آري بابل

 

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن انتهاء الأبيض من حسم صفقتين أفريقتين تمهيدا لعودة منافسات الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

معلومات عن آري بابل صفقة الزمالك الجديدة

 

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز المعلومات عن المهاجم الأنجولي آري بابل صفقة الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي وإليكم التفاصيل:-

 

- يملك الأنجولى أرى بابل قدرات مميزة على الصعيد الفردى بجانب إجادته اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى قدرتة على اللعب فى مركز صانع الألعاب ومهاجم ثان

 

- تعاقد الزمالك مع آري بابل لن يكلف النادى مبالغ طائلة خصوصا أنه صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الأنجولى.

 

- أري بابل من مواليد 3 مارس 1994 (26 عامًا)

 

- شارك بابل فى 42 مباراة بالدورى الأنجولى ودورى أبطال إفريقيا، وأحرز هدفين فقط وصنع مثلهما.

 

- بابل من ناشئى أول أغسطس، وانتقل لفريق سبورتنج لشبونة ب فى يناير 2017، قبل أن تتم إعارته لفريق مورينسى البرتغالى، ليعود إلى فريقه مجددا قبل إعارته إلى أول أغسطس فى 2018، ليعود لسبورتنج مرة أخرى وبعدها ينتقل لأول أغسطس فى صفقة انتقال حر.

 

- لم يلعب الأنجولي أى مباراة مع الفريق الأول لسبورتنج لشبونة بينما لعب مع الفريق الثانى لسبورتنج 31 مباراة، ولم يحرز أى أهداف وصنع هدفا وحيدا.

 

- مع منتخب أنجولا لعب 35 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وبدأ مسيرته الدولية مع المنتخب فى 2012.

 

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