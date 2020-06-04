Advertisements

ارتفاع أعداد المتظاهرين في محيط البيت الأبيض

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:35 ص
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، غي خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد المتظاهرين في محيط البيت الأبيض.

 

وتواصل التظاهرات في واشنطن احتجاجا على مقتل مقتل رجل من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد، على يد شرطي أبيض بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

 

اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

 

 وتزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مواجهات مع قوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشتطن خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

 

 وكان دونالد ترامب، دعا إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

 

وفي وقا سابق، أعلن ترامب، فرض حظر للتجول، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركية عدة.

 

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إن حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءاً من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الاثنين"، مضيفاً أنه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة، لدعم الشرطة.

 

وتسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بأيدي رجال في ولاية مينيسوتا، في احتجاجات عنيفة بولايات أميركية عدة، أجبرت قوّات الحرس الوطني على التدخل.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل فلويد جورج فلويد البيت الابيض ارتفاع عدد المتظاهرين

أخبار تهمك

رئيس شعبة المستلزمات الطبية يحذر المواطنين بسبب الكمامة (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا بعد القاهرة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 19 ساعة

مبلغ ضخم.. باريس سان جيرمان يحدد شرطه لبيع نيمار لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

مناوشات بين الشرطة والمحتجين بالقرب من البيت الأبيض

مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض.. وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع

عاجل.. انتشار قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض

شرطة مدينة سان لويس الأمريكية تعلن إطلاق النار على 4 من عناصرها

الاتحاد الأوروبي يعلق على الاستخدام "المفرط" للقوة في قضية فلويد بأمريكا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين