حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

اتخذ حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن قرار اعتزاله الذي كان ينوي اتخاذه في الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الأخيرة له مع مجلس إدارة الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية خروج حسام عاشور بتصريحات ينتقد خلالها مجلس إدارة النادي الأهلي ويتهمهم بتعطيل لعب مباراة اعتزاله وعدم الوفاء بوعدهم معه ليصدر النادي بيان رسمي ضد اللاعب ويؤكد أنه لن يكون له مباراة اعتزال وله الحرية في أخذ قرار إعتزاله من عدمه.

وقرر النادي الأهلي رسميا تغريم حسام عاشور بمبلغ ضخم وصل إلى 400 ألف جنيه بسبب مناقشة قضايا له داخل النادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ويفكر حسام عاشور حاليا بشكل جاد التراجع عن قرار الاعتزال الذي كان ينوي اتخاذه والاستمرار في الملاعب لموسم أخر مع أحد الفريق الخليجية التي قدمت عروض له الفترة الماضية.

وسيتخذ حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله سواء بالاعتزال أو اللعب لموسم أخر مع أي نادي ينتقل له في الصيف القادم.