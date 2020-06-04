عمر السعيد يحدد وجهته الجديدة

حسم عمر السعيد نجم خط هجوم نادي الزمالك وجهته القادمة في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بدأ منذ فترة في التفكير في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال هذا الموسم.

وتلقى عمر السعيد العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن كان ينتظر قرار الزمالك بشأن مستقبله والذي لم يحسمه النادي حتى الآن.

واستقر عمر السعيد على العودة إلى صفوف نادي وادي دجلة من جديد في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف الزمالك في الصيف.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أنه لا يمانع في بيع عمر السعيد في الصيف القادم ولكن يتبقى قرار الأبيض بشأن مستقبل اللاعب.