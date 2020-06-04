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سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:16 ص
هطول أمطار بالقاهرة
هطول أمطار بالقاهرة
الفجر
شهدت عدة مناطق في القاهرة، صباح اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة، رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

تحذيرات مهمة من الأرصاد
من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

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