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دفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث مروع بالكريمات

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:01 ص
حادث
حادث
داليا عادل
صرحت النيابة العامة بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بين سيارة مقطورة وأخرى نصف نقل، بطريق الكريمات، وتسليم الجثث لذويهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان أسباب وملابسات الحادث، وتحديد المسئول عن وقوعه، والتحفظ على السيارات وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات بالقرب من بوابة مدينة حلوان، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين نقل وأخرى مقطورة، وتم نقل 3 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الحادث إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل
 
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ7350 متعافيًا.

تسجيل 1079 إصابة بكورنا و36 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي عدد المصابين بكورونا 28615 و1088 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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