يوسف الشريف: فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس

قصة مسلسل النهاية



أبطال مسلسل النهاية







نشر الفنان يوسف الشريف مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وأظهرت هذه الصور بعض من الانتهاكات الفلسطينية وما يعانيه المواطنون، وكتب قائلاً: "فلسطين أيضا لا تستطيع التنفس".وخاض يوسف الشريف سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.