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مبلغ ضخم.. باريس سان جيرمان يحدد شرطه لبيع نيمار لبرشلونة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:29 ص
نيمار
نيمار
محمد الدمتناوي


لا يزال نادي برشلونة الإسباني، يرغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وافقت بالفعل على انتقال نيمار إلى برشلونة، ولكن مع وجود شرط خاص.

وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة، إلا بعد الحصول على 175 مليون يورو نقدًا.

وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يريد الأموال فقط من وراء صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، ولا يريد عقد صفقات تبادلية ولا ضم أحد من برشلونة.

وحاولت إدارة برشلونة عرض العديد على سان جيرمان من أجل ضم أحدهم، وهم أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، إلا أن باريس تمسك بالحصول على قيمة الصفقة نقدًا.

وأشارت الصحيفة، أن هذا المبلغ لا يمكن أن يدفعه برشلونة أو أي نادٍ آخر خلال الفترة القادمة، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ولذلك قرر النادي الكتالوني تهدئة المحادثات مع سان جيرمان، مع انتظار لحظة أفضل لتنشيط العملية.

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