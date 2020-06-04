المقاولون العرب يخطط لخطف «سلطان الطرب» من الزمالك.. نهائيًا









تخطط إدارة المقاولون العرب لضم النيجيري معروف يوسف لاعبهم المعار من نادي الزمالك بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





إنتقال معروف يوسف إلى المقاولون العرب





وكشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن مطلب مسئولي الزمالك للتخلى عن معروف بوسف حيث اشترطت الحصول على 500 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما تراه إدارة المقاولون يتجاوز إمكانياتها المالية، في ظل توقف النشاط.





ويرغب مسئولي المقاولون العرب في تخفيض القيمة المطلوبة لضم معروف يوسف في ظل تمسك عماد النحاس بحسم الصفقة في الموسم الجديد.





ويضع مسؤولو المقاولون خيار تجديد إعارة اللاعب، كإجراء آخر محتمل، في حال تمسك الزمالك بشروطه المالية بشأن البيع النهائي.





ويعتبر لاعب الوسط النيجيري من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني لفريق الذئاب في وسط ملعب المقاولون، حيث شارك في 14 لقاء بالدوري صنع خلالها هدفا واحدا.



