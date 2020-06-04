Advertisements

المقاولون العرب يخطط لخطف «سلطان الطرب» من الزمالك.. نهائيًا

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:26 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
علي خلاف


تخطط إدارة المقاولون العرب لضم النيجيري معروف يوسف لاعبهم المعار من نادي الزمالك بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

إنتقال معروف يوسف إلى المقاولون العرب

وكشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن مطلب مسئولي الزمالك للتخلى عن معروف بوسف حيث اشترطت الحصول على 500 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما تراه إدارة المقاولون يتجاوز إمكانياتها المالية، في ظل توقف النشاط.

ويرغب مسئولي المقاولون العرب في تخفيض القيمة المطلوبة لضم معروف يوسف في ظل تمسك عماد النحاس بحسم الصفقة في الموسم الجديد.

ويضع مسؤولو المقاولون خيار تجديد إعارة اللاعب، كإجراء آخر محتمل، في حال تمسك الزمالك بشروطه المالية بشأن البيع النهائي.

ويعتبر لاعب الوسط النيجيري من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني لفريق الذئاب في وسط ملعب المقاولون، حيث شارك في 14 لقاء بالدوري صنع خلالها هدفا واحدا.

كما شارك معروف يوسف في مباراتين بكأس مصر وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المعار الإنتقالات الصيفية 50

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم الإسماعيلي

منذ نصف ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 12 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نجم الزمالك ينتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة

المقاولون العرب يقدم صفقاته الجديدة الأربعاء القادم

المقاولون العرب يجدد تعاقد ثلاثي الفريق

المقاولون العرب يفقد معروف يوسف أمام الزمالك

لاعب المقاولن يحاول العودة إلي الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يريد عودة معروف يوسف

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين