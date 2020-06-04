صحيفة مغربية تفجر مفاجأة.. أوناجم خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي









تحدثت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأربعاء عن رحيل محمد أوناجم، عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لاستهداف مسئولي الأبيض التعاقد مع صفقات جديدة.





رحيل محمد أوناجم عن الزمالك





وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن محمد أوناجم سيرحل نتيجة لتعاقد الزمالك مع لاعبين اثنين أجنبيين، خلال الميركاتو الصيفية المقبل، حيث سيكون اللاعب مضطرا لمغادرة القلعة البيضاء.





وأضافت الصحيفة المغربية أنه في حال مغادرة أوناجم للزمالك، فإن باب العودة للدوري المغربي سيكون مفتوحًا خاصة للوداد، إلى جانب وجهات أخرى كالخليج.





وتابعت الصحيفة أن أوناجم قدم مستويات جيدة مع الزمالك، وهوا ما سيحقق له عدة عروض في حال رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



