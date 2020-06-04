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بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن رحيل ساسي

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:19 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
حسام مجدي


تلقت جماهير نادي الزمالك بشرة سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية التونسية في الفترة الأخيرة إلى أن فرجاني ساسي يفكر في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الصيف القادم لأنه أصبح يفكر في الاحتراف في أوروبا.

كما ذكرت التقارير أن ساسي تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة للتعاقد معه في الصيف سواء من الدوري السعودي أو اليوناني أو الإماراتي.

ورفض ساسي كل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة واكد أنه ينوي الاستمرار مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل فرجاني ساسي عن الفريق لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيل الأبيض ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

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