تقارير انجليزية.. ليفربول أمام فرصة أخيرة للتعاقد مع مهاجم لايبزيج









ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي لديه فرصة أخيرة هذا الأسبوع للتعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي بالموسم الجديد.





وقالت ‏الميرور:"ليفربول لديه 12 يوم متبقية لتفيعل شرط المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر الجزائي المقدر بمبلغ 49 مليون جنيه إسترليني من نادي لايبزيج الألماني".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية:"‏المهاجم الألماني تيمو فيرنر المتألق بقوة مع نادي لايبزيج الألماني كان مصدر عناوين الكثير من الصحف والشائعات بالإنتقال من بطولة الدوري الألماني الممتاز الي البريميرليج وسينتهي شرطه الجزائي البالغ 49 مليون جنيه إسترليني مليون يوم 15 يونيو مما سيُصعّب من انهاء الصفقة بعد ذالك".



