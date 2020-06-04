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هكذا عقب نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:47 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
روان هيثم
أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه بشأن بيان وزارة الصحة والإسكان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي قائلاً: "‏هل بدأ هبوط المنحني بما يعني أن الذروة كانت الأسبوع الماضي؟ أم أن الالتزام بالكمامات بدأ يظهر أثره؟ أم سبب آخر؟ ننتظر إفادة المتخصصين".

وتابع قائًلا: "ملحوظة مازالت الأرقام عالية وتشكل ضغطا على المنظومة الصحية ونحتاج مواصلة الالتزام بالاحتياطات المشددة".

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في مسرحية "إضحك لما تموت"، وقام بتجسيد شخصية يحيى سعد.

وشارك في بطولة هذه المسرحية كل من نبيل الحلفاوي، محمود الجندي، تامر الكاشف، زكريا معروف، سلوى عثمان، وآخرون تأليف لينين الرملي، إخراج عصام السيد، صفوت حجازي.

هكذا عقب نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة
هكذا عقب نبيل الحلفاوي على بيان وزارة الصحة

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