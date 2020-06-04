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تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:38 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام



كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن وجود تطورات جديدة بشأن تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف. 

ويرغب مسئولو إنتر ميلان في الحصول على مبلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لاوتارو مارتينيز، ولا يريد النادي الإيطالي ضم اي لاعب من البارسا. 

وكان فريق برشلونة قد عرض دخول بعض اللاعبين في تلك الصفقة امثال (ارتورو فيدال - نيلسون سيميدو)، ولكن إنتر رفض هذا العرض ويرغب في الحصول على المال فقط. 

وأصبحت صفقة لاوتارو مارتينيز معقدة للغاية، حيث يمر فريق برشلونة بأزمة مالية كبيرة هذا الصيف بسبب ايقاف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا. 

الجدير بالذكر أن البارسا يبحث عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو بسبب كثرة إصابات اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز في الموسم الجاري.

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