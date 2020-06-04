القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف









استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان يدرس كارتيرون مع إدارة النادي أسماء اللاعبين الذين سوف يتركوا النادي خلال الميركاتو، وحدد المدرب الفرنسي بعض الأسماء الذي لا يحتاجها في الموسم الجديد.





وسوف يستغنى مدرب الزمالك عن ثنائي هجوم الفريق كاسونجو كابونجو وأيضا عمر السعيد بشكل نهائي هذا الصيف، ويرغب في التعاقد مع مهاجم افريقي قوي مع مصطفى محمد المهاجم الأساسي الحالي للقلعة البيضاء.





وأيضاً قرر باتريس كارتيرون رحيل محمد حسن لاعب خط وسط الفريق لعدم اقتناعه بمستوى اللاعب، وسوف يكون محمد عنتر ضمن قائمة الراحلين بالرغم من عدم الحصول على فرصة كافية مع المدرب الفرنسي خلال فترته.



