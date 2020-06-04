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في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المعلومات عن حياة إيهاب فهمي

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:37 ص
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
روان هيثم
يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان إيهاب فهمي الذي قدم العديد من الأعمال واستطاع أن يكسب قلوب الملايين بفنه الراقي.

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات المهمة عن حياته:

1-ولد في القاهرة يوم 4 يونيو عام 1969.

2-تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

3-قدم العديد من المسلسلات منها رحيم، الأب الروحي، ظل الرئيس، مصر الجديدة، المعمورة، ميراث الشر، عبودة ماركة مسجلة، أوراق مصرية، تاجر السعادة، الخانكة، يونس ولد فضة، الأخ الكبير، ونسني، ونحب تاني ليه، الاختيار.

4-شارك في عدة أفلام منها القشاش، اللي اختشوا ماتوا، سفاري، رامي الاعتصامي، معتقل الحب، هالو كايرو، اللي جاي أحسن، ريما، حفلة 9.

5-قام بدبلجة العديد من الاعمال منها هرقل، بيتر بان، علاء الدين.

6-لديه أربع أبناء.

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