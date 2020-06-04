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نجم برشلونة مطلوب فى الدوري الإنجليزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:18 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية انجليزية واسبانية اليوم أن اللاعب الدولي الاسباني سيرجو روبيرتو لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني مطلوب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن المان السيتي ينتظر روبيرتو حيث استفسرت إدارة النادي الإنجليزي عن سيرجو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

وأضافت الصحيفة:"البارسا طلب مزيد من الوقت لاتخاذ قراره، ولكن اذا تمت العملية فإنها ستكون نقل بمبلغ مالي كاش، أي نقل نقي، وليست مقايضة، هذا هو شرط البارسا الوحيد حيث يرى رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو ان روبيرتو قد استهلك تماما في السنوات الأخيرة".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"‏ إدارة️ البارسا منفتحة على عملية بيع روبيرتو الي صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي ولكن يريد الوقت من اجل حل مشكلة الظهيرين". لديه

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