رئيس الزمالك يتدخل لإنهاء صفقة عمر جابر

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان رفض عمر جابر العودة إلى نادي الزمالك خلال الموسم الجديد، ولم يستسلم مسئولو الأبيض، وبحثت إدارة القلعة البيضاء ايجاد طرق بديلة من أجل اقناع اللاعب.





وحرص رئيس الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على التواصل مع عمر جابر مجددا من أجل تقليل مطالبة المادية، لتسهيل عملية انتقاله للقلعة البيضاء في انتقالات الصيف.





وعلى الرغم من ذلك الزمالك يجد صعوبة شديدة، إذ أن الأمور مازالت معقدة حتى الآن بشأن الاتفاق فى التفاصيل المادية.





نادي الزمالك حدد مبلغ 9 ملايين جنيه للاعب، ولكن عمر جابر يتمسك بشكل كبير في الحصول على 15 مليون جنيه.



