Advertisements

انتقال نيمار لبرشلونة مهدد بالفشل

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:35 ص
نيمار
نيمار
أمل الحلفاوي
باتت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، في انتقالات الصيف المقبل مهددة بالفشل.

باريس سان جيرمان حدد مبلغ 175 مليون يورو نقدًا، من أجل رحيل نجم فريقه، على عكس ما كان يخطط البرسا، حيث حاول إغراء سان جيرمان بلاعبين فرنسيين مثل أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي.

يشار إلى أن برشلونة حاول ضم نيمار في إنتقال الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر هذا الصيف. 

 نيمار لديه رغبة حقيقية في العودة إلى كامب نو، وهو ما يعلمه نادي برشلونة جيدا، إلا أنه ليس بإمكانه دفع هذا الرقم، في ظل الخسائر المالية الضخمة للأندية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين