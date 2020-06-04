انتقال نيمار لبرشلونة مهدد بالفشل

باتت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، في انتقالات الصيف المقبل مهددة بالفشل.





باريس سان جيرمان حدد مبلغ 175 مليون يورو نقدًا، من أجل رحيل نجم فريقه، على عكس ما كان يخطط البرسا، حيث حاول إغراء سان جيرمان بلاعبين فرنسيين مثل أنطوان جريزمان، صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبلي.





يشار إلى أن برشلونة حاول ضم نيمار في إنتقال الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر هذا الصيف.



