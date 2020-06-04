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آخر تطورات تجديد عقد فايلر

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:32 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدأ في التحرك من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
ويسعى الأهلي لتجديد عقد فايلر لمدة موسمين مقبلين، حيث أبدى فايلر موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي ولكنه تحفظ على مدة العقد، حيث يرغب المدير الفني السويسري في أن يمتد العقد لموسم مقبل وليس إثنين.
كما أبلغ فايلر إدارة الأهلي رغبته في أن ينتظر انتهاء فترة التوقف وعودة النشاط الرياضي واتضاح الرؤية بشكل كامل من أجل حسم التوقيع وتجديد عقده.
ومن المقرر أن ينتهي عقد الأهلي مع فايلر عقب نهاية الموسم الحالي في نهاية شهر يونيو المقبل.

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