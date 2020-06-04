قناة DMC الأولى في استفتاء "الفجر" اليوم الموافق الخميس 4 يونيو

نبذة عن قناة DMC



البرامج التى تذاع عليها







تصدرت قناة "DMC"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو، كأفضل قناة عامة، وتليها قناة المحور.وحصلت قناة DMC على 16211 صوتًا، ما يعادل نسبة 38,22%، بينما حصلت قناة المحور على 13094 صوتًا، ما يعادل 30,87%.دي إم سي (dmc) هي شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل.مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز).