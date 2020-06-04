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قناة DMC الأولى في استفتاء "الفجر" اليوم الموافق الخميس 4 يونيو
الخميس 04/يونيو/2020 - 05:03 ص
ولاء عبد الناصر
تصدرت قناة "DMC"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو، كأفضل قناة عامة، وتليها قناة المحور.
وحصلت قناة DMC على 16211 صوتًا، ما يعادل نسبة 38,22%، بينما حصلت قناة المحور على 13094 صوتًا، ما يعادل 30,87%.
نبذة عن قناة DMC
دي إم سي (dmc) هي شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل.
البرامج التى تذاع عليها
مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)
السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)
8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )
لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز).
وحصلت قناة DMC على 16211 صوتًا، ما يعادل نسبة 38,22%، بينما حصلت قناة المحور على 13094 صوتًا، ما يعادل 30,87%.
نبذة عن قناة DMC
دي إم سي (dmc) هي شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل.
البرامج التى تذاع عليها
مساء dmc (تقديم: إيمان الحصري وأسامة كمال)
السفيرة عزيزة (تقديم: سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي)
8 الصبح (تقديم: رامي رضوان )
لعلهم يفقهون (تقديم: خالد الجندي ورمضان عبد المعز).
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