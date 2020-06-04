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أحمد الحوشى أفضل ديكور عن "فلانتينو" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:53 ص
عادل إمام في مسلسل فلانتينو
عادل إمام في مسلسل فلانتينو
نادين نجدي
تصدر أحمد الحوشى كأفضل ديكور عن مسلسل "فلانتينو"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء أحمد الحوشى في المركز الأول، حيث حصد 17880 صوتًا، مايعادل 31,03%، ويليه أسامة الشناوي عن مسلسل "جمع سالم".


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

أحمد الحوشى أفضل ديكور عن "فلانتينو" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم
أحمد الحوشى أفضل ديكور عن "فلانتينو" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

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