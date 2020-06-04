جوارديولا يرغب فى التعاقد مع نجم برشلونة.. مفاجآة









يسعي بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزي فى التعاقد مع نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جوارديولا يرغب في ضم سيرجيو روبيرتو الظهير الأيمن لفريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا يعلم جيدًا إمكانات روبيرتو، لذلك يرغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم وبناء على توصية من بيب، قام تكسيكي بيجريستين، المدير الرياضي في السيتي، بالسؤال عن موقف اللاعب.



