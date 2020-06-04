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أسامة الهندي يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مؤلف موسيقي تصويرية عن مسلسل "لعبة النسيان"

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:48 ص
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان
نادين نجدي
مازال التصويت مرتفعًا للمؤلف الموسيقي أسامة الهندي، في استفتاء "الفجر الفني"، بعد قيامه بتأليف الموسيقى الخاصة بمسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، حيث حصل أسامة الهندي على 24059 صوتًا، بنسبة 27,84%، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

قصة مسلسل لعبة النسيان

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".

فريق عمل لعبة النسيان

سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

أسامة الهندي يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مؤلف موسيقي تصويرية عن مسلسل "لعبة النسيان"
أسامة الهندي يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مؤلف موسيقي تصويرية عن مسلسل "لعبة النسيان"

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