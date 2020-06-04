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قبل عرضه بساعات ..أمينة خليل تكشف كواليس مسلسل "ليه لأ"

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:22 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
ولاء عبد الناصر

كشفت الفنانة أمينة خليل كواليس مسلسلها الجديد "ليه لأ"، الذي يبدأ عرضه اليوم الخميس الموافق 4 يونيو على منصة شاهد vip.

وأشارت أمينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، أن فكرة المسلسل قريبة من حياة كثير من المشاهدين، خاصة الفتيات اللاتي يعانين من أزمات مشابهة تجاه ضغط المجتمع والأسرة، كما وجهت الشكر لكل العاملين بالمسلسل في مقدمتهم المنتج عبد الله أبو الفتوح والمخرجة مريم أبو عوف، على حرصهم على خروج العمل بأفضل شكل.

وأعربت أمينة عن حماسها الشديد لعرض المسلسل اليوم، وإحساسها بالفرحة المختلطة بالخوف في انتظار رد فعل الجمهور، مشيدة بأغنية "اللي قادرة" تتر المسلسل الذي غنته الفنانة آمال ماهر، قائلة: "حطت المسلسل في حتة تانية خالص وحمستنا إحنا كمان إن المسلسل ينزل.. غنت اغنية رائعة باحساس لمسنا كلنا.. والفيديو اللي معمول على الاغنية ساعد الناس ان هما يفهموا الإطار العام للمسلسل".

تابعت: "ليه لأ معمول بشياكة، وفيه إحساس جدا.. وكل الناس من أكبرهم لأصغرهم عملوا المسلسل ده بحب.. وكلنا مقتنعين إننا بنناقش قضية بسيطة وحقيقية أوي.. ويمكن ده اللي راهنا عليه عشان توصل للناس".

يُذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، ويشارك فيع عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبذ ومريم الخشت وهانذ عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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