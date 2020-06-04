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عبير صبري تتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:14 ص
عبير صبري
عبير صبري
نادين نجدي
تصدرت الفنانة عبير صبرى استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاءت عبير صبرى في المركز الأول، حيث حصدت 151841 صوتًا، بنسبة ما يعادل 34,48%، ثم يليها في المركز الثانى جومانا مراد.


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


يُذكر أن عبير صبرى خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

عبير صبري تتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان
عبير صبري تتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان

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