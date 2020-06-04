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توتنهام يصرف النظر عن نجم برشلونة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:13 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام ارتبط بالتعاقد مع البرازيلي كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل لكن مسئولي النادي الكتالوني طلبوا 10 مليون يورو بالإضافة إلى دفع راتبه كامل وذلك من أجل الموافقة على إعارته لكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام استبعد الأمر حيث يرى أن الصفقة باهظة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه كان ينظر إلى توتنهام على أنه طريق هروب محتمل للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو ولكن يبدو الآن أن الخيار لن ينجح في الصيف المقبل.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن توتنهام لن يلبي طلب برشلونة بدفع 10 ملايين يورو وتغطية الأجور الكاملة للنجم البرازيلي من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام استبعد الفكرة لأنه يعتبر الصفقة باهظة وخاصة أن لدى توتنهام سياسة صارمة للأجور وأن المدير الفني البرتغالي لا يريد مقارنات أو أن ترتفع بقية الرواتب.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا يعني استمرار بحث كوتينيو عن ناد جديد وبحسب ما ورد يحرص النجم البرازيلي على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف المقبل في ظل اهتمام كلا من تشيلسي ونيوكاسل وليستر سيتي به ومراقبة وضعه أيضًا.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن صفقة إعارة النجم البرازيلي من بايرن ميونخ يتنتهي عقب نهاية الموسم الحالي، حيث سجل كوتينيو تسعة أهداف وصنع ثمان تمريرات حاسمة للفريق البافاري في الموسم الحالي.

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