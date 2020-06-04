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محمد سامى أفضل مؤلف في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر المخرج والمؤلف محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني"، قائمة أفضل مؤلف في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء محمد سامي في المركز الأول، حيث حصد على 29158 صوت مايعادل 46,01%، وجاء في المركز الثاني أيمن وتار عن مسلسل رجالة البيت.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

قصة مسلسل "البرنس"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.


يظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس بدور سمكري ويتزوج من الفنانة "نجلاء بدر" ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسده الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسدها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.

أبطال"البرنس"

محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي
محمد سامى أفضل مؤلف في استفتاء "الفجر الفني" اليوم
محمد سامى أفضل مؤلف في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

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