Advertisements

محمد علاء الأفضل يليه محمد أبو داوود في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:39 ص
محمد علاء
محمد علاء
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان محمد علاء في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء محمد علاء في المركز الأول، حيث حصد 12476 صوتًا، بما يعادل 17,61%، ثم يليه في المركز الثانى محمد أبو داوود بـ8766 صوتًا، بما يعادل 12,37%، بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد جمعة.


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


يُذكر أن محمد علاء خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

محمد علاء الأفضل يليه محمد أبو داوود في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان
محمد علاء الأفضل يليه محمد أبو داوود في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممثل دور ثان محمد علاء محمد ابو داوود الفجر الفني استفتاء الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد سامي يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مؤلف اليوم الثلاثاء 26 مايو

محمد علاء يتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثان اليوم ٢٦ مايو

محمد رمضان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل اليوم الأربعاء 27 مايو

"البرنس" يتفوق على "الاختيار" و"فلانتينو" في استفتاء "الفجر الفني"

محمد رمضان يكتسح استفتاء الفجر كأفضل ممثل اليوم ٢٨ مايو

محمد علاء في مواجهة مع محمد أبو داوود في استفتاء "الفجر الفني"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين