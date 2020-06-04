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محمد علاء الأفضل يليه محمد أبو داوود في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:39 ص
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان محمد علاء في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.
وجاء محمد علاء في المركز الأول، حيث حصد 12476 صوتًا، بما يعادل 17,61%، ثم يليه في المركز الثانى محمد أبو داوود بـ8766 صوتًا، بما يعادل 12,37%، بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد جمعة.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
يُذكر أن محمد علاء خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.
وجاء محمد علاء في المركز الأول، حيث حصد 12476 صوتًا، بما يعادل 17,61%، ثم يليه في المركز الثانى محمد أبو داوود بـ8766 صوتًا، بما يعادل 12,37%، بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد جمعة.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
يُذكر أن محمد علاء خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.
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