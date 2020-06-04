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نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الفجر" اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:34 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 27133 صوتًا، مايعادل40,61%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني، واحتلت ويزو المركز الثالث.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الفجر" اليوم
نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الفجر" اليوم

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