Advertisements

"البرنس" يتفوق على "لعبة النسيان" في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مسلسل في رمضان 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:11 ص
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
نادين نجدي
يتصدر مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان، استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل تم تقديمه في السباق الرمضاني الماضي، كما أنه مازال متفوقًا على مسلسلي "الاختيار"، و"فلانتينو"، ومستمر في المواجهة مع مسلسل "لعبة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني.

حيث حصل مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان اليوم الخميس 4 يونيو على 23444 صوتًا بما يعادل28,07٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم 17 يونيو 2020.

وحظى مسلسل "البرنس "على إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمسلسل وبأداء جميع الأبطال المشاركين فيه بالإضافة إلى تفاعلهم بشكل دائم مع الأحداث، وساهم ذلك في تصدر المسلسل للتريند بشكل يومي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

"البرنس" يتفوق على "لعبة النسيان" في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مسلسل في رمضان 2020
"البرنس" يتفوق على "لعبة النسيان" في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مسلسل في رمضان 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان لعبة النسيان دينا الشربيني الفجر الفني البرنس استفتاء الفجر

أخبار تهمك

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من مصطفى الفقي على الأزمة الأمريكية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد سامي يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مؤلف اليوم الثلاثاء 26 مايو

"البرنس" يحتل المركز الثاني في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

محمد علاء يتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثان اليوم ٢٦ مايو

"البرنس" يتفوق على "الاختيار" و"فلانتينو" في استفتاء "الفجر الفني"

محمد سامي يتصدر استفتاء الفجر الفني كأفضل مؤلف اليوم الأربعاء ٢٧مايو

"البرنس" في صدارة استفتاء "الفجر الفني" اليوم الخميس ٢٨ مايو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:36 ص

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين