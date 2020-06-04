"البرنس" يتفوق على "لعبة النسيان" في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مسلسل في رمضان 2020





يتصدر مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان، استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل تم تقديمه في السباق الرمضاني الماضي، كما أنه مازال متفوقًا على مسلسلي "الاختيار"، و"فلانتينو"، ومستمر في المواجهة مع مسلسل "لعبة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني.حيث حصل مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان اليوم الخميس 4 يونيو على 23444 صوتًا بما يعادل28,07٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم 17 يونيو 2020.وحظى مسلسل "البرنس "على إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمسلسل وبأداء جميع الأبطال المشاركين فيه بالإضافة إلى تفاعلهم بشكل دائم مع الأحداث، وساهم ذلك في تصدر المسلسل للتريند بشكل يومي.والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.