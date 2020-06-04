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عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
ذكرت تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، تحسنت،بعد دخولها غرفة العنايةالمركزة في مستشفى "أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وأكدت المصادر أن نسبة الأكسجين في الدم للفنانة رجاء الجداوي قد ارتفع إلى 99%، والذي من المفترض أن يكون معدله الطبيعي ما بين 95% لـ100%، ونبضها 89، والضغط 125 لـ51، وذالك بالرغم من وضعها على جهاز تنفس صناعي والذي يضخ الهواء من خلال جهاز هواء موصل للرئتين.

وأثبتت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي واعية لما يحدث حولها ولم تفقد الوعي، كما يدعي البعض.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بسبب انخفاض الأكسجين في الدم،وتدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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