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شوبير يكشف عن مصير حسام عاشور

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:16 ص
محمد الدمتناوي


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بعد الحملات التي تعرض لها اللاعب بعد توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة المارد الأحمر.

وقال شوبير في برنامج ملعب أون تايم علي قناة اون تايم سبورت:" حسام عاشور مصدوم من قرار مجلس إدارة الأهلي، وأن من ينكر تاريخ عاشور فهو جاحد".

وتابع:" عاشور في الوقت الحالي يحاول دراسة العروض المقدمه له، وقد يكون بينها عرضًا قويًا للغاية، خاصة بعدما سحب الأهلي عرض تنظيم مباراة اعتزاله ومنحه فرصة عمل داخل النادي".

وأضاف:" هناك بعض العروض من أندية في متوسط جدول الدوري المصري الممتاز، ولكن عاشور ينتظر عرض قوي خلال الفترة المقبلة".

وأتم:" سيكون هناك قرارات الأسبوع المقبل، عن موعد عودة الدوري المصري، وأن الدولة لن تحدد موعد عودة الدوري ولا جدول الدوري وانما هو دور اتحاد الكرة".

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