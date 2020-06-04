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زوجة إيهاب فهمي تحتفل بعيد ميلاده: النهاردة عيد ميلاد علاء الدين (صورة)

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:59 ص
إيهاب فهمي وزوجته
إيهاب فهمي وزوجته
يارا أحمد

هنأت يسرا وجيه، زوجها الفنان إيهاب فهمي، بكلمات استثنائية ووصفته بـ"علاء الدين" وأنه "المصباح السحري" لأمنياتها.

وكتبت يسرا، علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النهارده مش يوم عادى انهارده يوم استثنائي. هو عيد ميلاد علاء الدين .. ليه بقول علاء الدين عشان هو عمل المستحيل عشان الاميره ياسمينا وكان ليها المصباح السحرى عشان يحققلها كل احلامها وهو ده الى عملو بوب قلبى لان حبه ليا يشبه المصباح السحرى الى نور قلبى وخلانى زى الطفله الصغيره كل سنه بتمر علينا الحمد لله بيمر فيها الحلو وفيها طبعا مشاكل بس فيها حب فيها اما فيها انت".

وأضافت: "كل سنه وانت زى مانت حبيبى وجوزى وابنى ونصى التانى الى بيكمل الناقص فيا. ربنا يخلينى ليك ويخليك ليا وافضل ارخم عليك
امنيتى يوم عيد ميلادك ان ربنا يرضيك ويعليك ويزيدك من فضله واموت وانت راضى عنى طبعا بعد رضا الله علينا. بحبك ".

زوجة إيهاب فهمي تحتفل بعيد ميلاده: النهاردة عيد ميلاد علاء الدين (صورة)
زوجة إيهاب فهمي تحتفل بعيد ميلاده: النهاردة عيد ميلاد علاء الدين (صورة)

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