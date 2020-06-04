Advertisements

ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو مبابي في صفقته المنتظرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:48 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي



يأمل نادي ريال مدريد الإسباني، في ضم صفقة نارية في خط هجوم الفريق، استعداداً للموسم المقبل.


وكشفت تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم المهاجم النرويجي الساب "إيرلينج براوت هالاند" لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفشل النجم الصربي "لوكا يوفيتش" في التعبير عن نفسه خلال موسمه الأول رفقة النادي الملكي، بعد انضمامه من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخشى تكرار سيناريو الفرنسي "كيليان مبابي" مع هالاند في المستقبل.


وكانت الفرصة سانجة أمام نادي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي حينما كان ينشط مع نادي موناكو الفرنسي مقابل مبلغ زهيد، إلا أن الريال تخلى عن الصفقة، ليفوز بها باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يطلب مبلغاً خرافياً للتخلي عنه.


ولن يتمكن ريال مدريد من ضم هالاند خلال الصيف المقبل بسبب شرط تعاقد اللاعب مع بوروسيا دورتموند، حيث سيصبح الشرط الجزائي له متاحداً في يناير عام 2021.


وتشير التقارير لرغبة نادي يوفنتوس الإيطالي أيضاً في ضم صاحب الـ19 عاماً، لخلافة البرتغالي المخضرم "كريستيانو رونالدو".

أخبار تهمك

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مقطع فيديو لمسن ملقى أمام مستشفى صدر العمرانية

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقف عاشور وفتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صيني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين