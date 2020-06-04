"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا بعد القاهرة (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن هناك تراجع في أعداد إصابات الثلاثة محافظات الأكثر من حيث نسبة الإصابة.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن الحكم على معدل انخفاض الإصابات من يوم أو اثنين، وإنما المسألة تحتاج إلى عدة أيام.

ولفت إلى أنه سيتم إخضاع الإحصائيات الخاصة بكورونا لدراسات دقيقة قبل الإعلان عن انحسار الفيروس.





وأشار إلى أنه يتم رصد بؤرة الانتشار في المحافظات لمحاولة السيطرة عليها وعدم انتشار الفيروس، موضحًا أن اعتبار أي مشتبه بالإصابة بكورونا من خلال الأشعة المقطعية أو التحاليل لا يمنع إجراء مسحة بي سي آر، وأن المنوفية والفيوم هما الأكثر انتشارًا للفيروس بعد القاهرة الكبرى.











