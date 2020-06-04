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رئيس جمعية "أصحاب المدارس الخاصة" يحذر أولياء الأمور: عندنا التزامات (فيديو)
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:41 ص
أمنية فوزي
توقع بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بدء العام الدراسي في 1 أكتوبر، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض أولياء الأمور متخوفين من أزمة فيروس كورونا ما تسبب في قلة المتقدمين للدراسة.
وأضاف "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية عليها التزامات، وبعض أولياء الأمور امتنعوا عن سداد مصروفات التيرم الثاني.
وأكد أنه يجب على أولياء الأمور، أن يقدموا الالتزامات الخاصة بالمصروفات الدراسية، وإلا سيتم تحويلها إلى مدارس حكومية، وفقًا لقرار وزاري، معلقًا "ورانا التزامات وضرايب ومرتبات، ولا تفاوض في موضوع المصروفات، الضرر واقع على الجميع".
خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ7350 متعافيًا.
تسجيل 1079 إصابة بكورنا و36 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا 28615 و1088 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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