رئيس جمعية "أصحاب المدارس الخاصة" يحذر أولياء الأمور: عندنا التزامات (فيديو)

توقع بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بدء العام الدراسي في 1 أكتوبر، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض أولياء الأمور متخوفين من أزمة فيروس كورونا ما تسبب في قلة المتقدمين للدراسة.





وأضاف "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية عليها التزامات، وبعض أولياء الأمور امتنعوا عن سداد مصروفات التيرم الثاني.





وأكد أنه يجب على أولياء الأمور، أن يقدموا الالتزامات الخاصة بالمصروفات الدراسية، وإلا سيتم تحويلها إلى مدارس حكومية، وفقًا لقرار وزاري، معلقًا "ورانا التزامات وضرايب ومرتبات، ولا تفاوض في موضوع المصروفات، الضرر واقع على الجميع".



