نقيب الممثلين: الإخوان وراء شائعة وفاة رجاء الجداوي

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الحالة الصحية، قائلاً: "صحتها مستقرة، وما تردد من أخبار حول حالتها الصحية الفترة الأخيرة، لا يخرج عن كونه شائعات".





وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، "أنا بطلب من الناس تدعي ليها، هي في فترة العلاج والحرارة أحيانًا ترتفع، وأحيانًا أخرى تنخفض، لكني أطمن جمهورها العظيم، واللي يقدر يصلي ركعتين بطلب الشفاء لها متشكرين له".





ولفت إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لديها إرهاق من الناحية النفسية بسبب ما ينشر عنها خلال الفترة الحالية، معقبًا " تخيلوا واحد يقرأ خبر وفاته وهو عايش، أنا عايز اللي بيحبها واللي ما يحبهاش يدعي لها".





وأشار إلى أن قنوات جماعة الإخوان، هي من وراء شائعات وفاة الفنانة رجاء الجداوي، معقبًا "كانوا بيقولوا على القنوات يا رب رجاء الجداوي تموت، في حد شارب من النيل يقول كده على حد مصري".



