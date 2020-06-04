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نقيب الممثلين: الإخوان وراء شائعة وفاة رجاء الجداوي
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:27 ص
كـسـاب أحـمـد
طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الحالة الصحية، قائلاً: "صحتها مستقرة، وما تردد من أخبار حول حالتها الصحية الفترة الأخيرة، لا يخرج عن كونه شائعات".
وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، "أنا بطلب من الناس تدعي ليها، هي في فترة العلاج والحرارة أحيانًا ترتفع، وأحيانًا أخرى تنخفض، لكني أطمن جمهورها العظيم، واللي يقدر يصلي ركعتين بطلب الشفاء لها متشكرين له".
ولفت إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لديها إرهاق من الناحية النفسية بسبب ما ينشر عنها خلال الفترة الحالية، معقبًا " تخيلوا واحد يقرأ خبر وفاته وهو عايش، أنا عايز اللي بيحبها واللي ما يحبهاش يدعي لها".
وأشار إلى أن قنوات جماعة الإخوان، هي من وراء شائعات وفاة الفنانة رجاء الجداوي، معقبًا "كانوا بيقولوا على القنوات يا رب رجاء الجداوي تموت، في حد شارب من النيل يقول كده على حد مصري".
خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ7350 متعافيًا.
تسجيل 1079 إصابة بكورنا و36 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا 28615 و1088 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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