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الزمالك يفكر في بيع نجم الفريق.. وكارتيرون يرد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يدرس نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية رحيل واحد من نجوم الفريق في نهاية الموسم الجاري لتدعيم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توصل النادي إلى اتفاق مع الأنجولي آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك فكرة التعاقد مع بابيل في الصيف القادم بشكل نهائي.

وجاء رفض كارتيرون لفكرة ضم بابيل لأن مسئولو الزمالك أخبروه أنهم سيضموا اللاعب على حساب رحيل المغربي محمد أوناجم نجم الفريق في الصيف بسبب عدد الأجانب في الفريق.

وأكد كارتيرون على حاجته الشديدة لخدمات محمد اوناجم في الفريق بالموسم القادم وأنه يرفض فكرة رحيله نهائيا.

وينتظر مسئولو الزمالك معرفة القرار النهائي للاتحاد الكرة المصري بشأن عدد الأجانب في فرق الدوري بالموسم القادم ليحسموا بعد ذلك مصير آري بابيل.

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