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شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:20 ص
أمطار
أمطار
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الأرصاد: موجة حارة تشهدها البلاد
 
وفي سياق آخر، كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة خلال الأيام المقبلة، حيث سيسوده ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بدءا من الغد، لتستمر للأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء، وشديدة الحرارة على شمال صعيد.

وتتوقع الهيئة، أن طقس يوم الخميس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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