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تفاصيل مقطع فيديو لمسن ملقى أمام مستشفى صدر العمرانية

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد محمدي، مدير مستشفي صدر العمرانية بالجيزة، تفاصيل مقطع فيديو لمسن ملقى أمام مستشفى صدر العمرانية المخصصة لعزل مصابي مرضى كورونا المستجد، بدعوى رفض علاجه وطرده فى الخارج.

وقال "محمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء إن الواقعة بدأت بمحاولة أحد الأشخاص الكشف على والده في مستشفى الصدر العمرانية بالجيزة، المخصصة للعزل فقط.

وأضاف مدير مستشفي صدر العمرانية بالجيزة،: "رفضنا دخول المريض وطالبناه بالذهاب إلى مستشفى أم المصريين ولكن أحد أقاربه تعدى على رجل الأمن"، مشيًرا إلى أن أي مواطن يدخل مستشفى عزل قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح: "خطر جدا دخول مواطن مستشفى العزل حيث سيتعرض المواطن للإصابة"، مضيفا: " قولنا ناخده لمستشفي أم المصريين التي تستقبل الحالات الأولى لكي يتم الكشف عليه ولكن تعدوا بالضرب على موظف الأمن وأحدثوا فيه جرح قطعي".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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